Prognoza pogody. IMGW ostrzega. "Silne opady"

Na północy temperatura wieczorem będzie oscylować w okolicach 19-20 st. Na południowym wschodzie może być trochę cieplej, nawet do ok. 24 st. W rejonach, gdzie zapowiadane są burze, termometry wskażą ok. 17-18 st. W nocy natomiast temperatura w Polsce wyniesie od 11 do 17 st. Celsjusza.