Prognoza pogody. Idzie arktyczne powietrze, IMGW szykuje ostrzeżenia

Prawie nikt nie lubi takich informacji, ale najbliższe dni upłyną nam pod znakiem chłodu, deszczu, przymrozków, a miejscami nawet śniegu. Już we wtorek odczuwalna temperatura na północy kraju wyniesie -7 st. C. IMGW planuje wydanie ostrzeżeń.

We wtorek rano w centrum kraju termometry wskazują zaledwie 3 st. C, a temperatura odczuwalna wynosi -5 st. C. W ciągu dnia słupki rtęci podskoczą do 10 kresek. Będzie bezchmurnie i bezwietrznie. "To idealne warunki do rozpychania się trującego powietrza, które króluje w stolicy" - alarmują eksperci o czym szerzej informowaliśmy TUTAJ.