Prognoza pogody dla Polski. W tygodniu 35 st. C i grad z ulewami

Do połowy tygodnia Polska znajdować się będzie pomiędzy wyżem rosyjskim a wyżem śródziemnomorskim. Zatem do czwartku włącznie słońca i pogodnego nieba nam nie zabraknie. Niestety, wraz z napływającą ciepłą masą powietrza, docierać do nas będzie również spora dawka wilgoci.