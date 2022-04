Prognoza pogody dla Polski. Piątek nie zachęci do spacerów

Ciśnienie ulegnie nieznacznym wahaniom

Ciśnienie atmosferyczne w południe wyniesie od ok. 1010 hPa w Krakowie, do ok. 1016 hPa w Gdańsku i w ciągu dnia będzie się nieznacznie wahać. Rano odnotujemy niewielki jego spadek, a wieczorem powolny wzrost.