Prognoza pogody 2021. Kiedy spadnie pierwszy śnieg?

"Aktualnie nasze prognozy wskazują, że po bardzo ciepłym wrześniu, w październiku i listopadzie możemy mieć do czynienia z odwróceniem sytuacji i blokadami na Atlantyku. To z kolei zwiększa szanse na wcześniejsze pierwsze ataki zimy. Jednak te same prognozy wskazują, że od grudnia miałaby wrócić strefowa cyrkulacja zachodnia i zima znów miałaby być wyjątkowo ciepła" - uważa Marzena Rabczewska, specjalistka od pogody.