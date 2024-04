Próg wyborczy – kto zdobywa mandat w wyborach samorządowych?

Inaczej jest w wyborach do rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, w wyborach do rad powiatów i sejmików województw oraz do rady dzielnic m.st. Warszawy. W takich przypadkach komisja na podstawie zestawienia głosów ważnych dokonuje, zgodnie z art. 444 Kodeksu wyborczego, podziału mandatów w każdym okręgu pomiędzy listy kandydatów w następujący sposób:

Liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez 1, 2, 3, 4 i dalsze liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się już uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile jest mandatów do rozdzielenia pomiędzy listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze,

Każdej liście należy przyznać tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych.

Zdarzyć się może, że kilka list kandydatów uzyska ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a list jest więcej niż mandatów do rozdzielenia. W takim wypadku pierwszeństwo do podziału mandatów będą miały listy w kolejności ogólnej liczby oddanych na nie głosów. Jeśli jakieś listy będą miały równą liczbę oddanych głosów, pierwszeństwo rozstrzygnie liczba obwodów głosowania, w których na daną listę oddano ich więcej. Gdy i to nie da jednoznacznej odpowiedzi, o wynikach zdecyduje losowanie przeprowadzone przez komisję.