Profil Zaufany przestanie działać. Resort cyfryzacji wyjaśnia

Profil zaufany nie działa? Resort Cyfryzacji wskazuje termin

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji, z powodu prac serwisowych dostęp do Profilu Zaufanego będzie niemożliwy od piątku 19 stycznia 2024 od godziny 20:00 do soboty 20 stycznia do godziny 16:00.