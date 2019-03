Prof. Zybertowicz dla WP: czuję się poddany próbie zastraszenia

- W centrum handlowym obcy człowiek podszedł do mnie i krzyczał: "Człowieku, co ty wyczyniasz!". Niezliczone chamskie, nie zawsze anonimowe teksty na TT i FB już pomijam - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską doradca prezydenta, prof. Andrzej Zybertowicz. Jego zdaniem ludzie reagują w ten sposób na słowa wypowiadane o nim przez środowisko akademickie.

- Podczas obrad Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą z własnymi agentami - powiedział prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, w lutym w TOK FM. Prof. Zybertowicz tłumaczył, że jedynie cytował słowa Andrzeja Gwiazdy. Mimo to opozycjoniści wypowiedź profesora ocenili jako "nikczemną, nieprawdziwą i obraźliwą dla uczestników obrad Okrągłego Stołu po stronie opozycyjno-solidarnościowej".

Na krytyce nie poprzestano. 37 uczestników obrad Okrągłego Stołu, w tym między innymi Ryszard Bugaj, Władysław Frasyniuk, Andrzej Celiński, Aleksander Hall, Adam Strzembosz, Henryk Wujec i Andrzej Zoll wysłali do Zybertowicza wezwanie przedsądowe. Domagają się od niego przeprosin - w czterech dziennikach: "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Naszym Dzienniku" i "Gazecie Polskiej Codziennie" oraz w serwisach internetowych - oraz wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Prof. Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Wirtualną Polską informuje, że nie otrzymał wezwania przedsądowego. - Ono do mnie nie dotarło, nikt się ze mną nie kontaktował w tej sprawie. Nie wiem nawet, czy wezwanie to zostało w ogóle wysłane - mówi WP.

"To jest wzywanie do przemocy"

Katarzyna Zybertowicz, żona profesora, wysłała do Rzecznika Praw Obywatelskich list, w którym zaapelowała do Adama Bodnara, by wezwał opozycjonistów do "opamiętania się". Jak podkreśliła, jej zdaniem "chcą oni zastraszyć i finansowo zniszczyć jej męża".

- Nie byłem zwolennikiem tego pomysłu, by wysyłać list do Rzecznika Praw Obywatelskich - wyznaje prof. Zybertowicz. - Żona uświadomiła mi jednak, że brutalne wypowiedzi na mój temat powstają nie tylko ze strony anonimowych internetowych trolli, ale też ze strony szeroko znanych ludzi wykształconych. Profesor Balcerowicz obcesowo mówi: "Gdyby Duda miał odrobinę przyzwoitości i rozumu, to by go wyrzucił na zbity pysk". Profesor prawa, Wojciech Sadurski na blogu namawia, by ktoś po prostu obił mi twarz; prof. socjologii Lena Kolarska-Bobińska pisze o mnie: "głupek". Inny prof. socjologii, Krzysztof Podemski próbuje stygmatyzować nazywając prof. Glińskiego i mnie: "czarnymi owcami w naszym socjologicznym gronie". Żona uznała, że ma dość tego, że przy kompletnej bierności środowiska akademickiego znane osoby z tego środowiska uczestniczą w jakiejś dziwnej nagonce na mnie - mówi prof. Zybertowicz.

I dodaje: - Przecież, gdy profesorowie takie rzeczy publicznie głoszą, to takiego "osobnika" trzeba należycie potraktować, jak się go spotka w przestrzeni publicznej. To jest tworzenie aury przemocy. Po tym, jak jedna z telewizji nagłośniła to wezwanie przedsądowe w centrum handlowym w Toruniu obcy człowiek podszedł do mnie i krzyczał: "Człowieku, co ty wyczyniasz!". Niezliczone chamskie, nie zawsze anonimowe teksty na TT i FB już pomijam.

Przyznaje, że nie czuje się skutecznie zastraszony. - Ale czuję się poddany próbie zastraszenia - mówi WP.

Ponad 100 tys. zł

Katarzyna Zybertowicz dokonała także wyliczeń finansowych związanych z wezwaniem przedsądowym. - Żona policzyła. 50 tys. wpłaty na WOŚP plus ogłoszenia w czterech dziennikach oraz w internecie. Wszędzie mam wymienić nazwisko po nazwisku grupę tych 37 osób. To zajmuje sporo miejsca. To wszystko przebiłoby 100 tys. zł - mówi prof. Zybertowicz, który razem z żoną opracowywał list do Adama Bodnara.

- Oni grożą, że jeśli nie zapłacę tych pieniędzy, to mnie podadzą do sądu. Wezwanie przedsądowe robi się po to, żeby nie iść do sądu; to zwykle jest jakaś próba zawarcia sensownego kompromisu. Jaki tu jest kompromis, jeśli ktoś miałby za niepasującą komuś ocenę historycznego faktu płacić wiele tysięcy złotych? - pyta doradca prezydenta.

- Wiem, że wolność słowa kosztuje. Ja z niej korzystam i płacę za to cenę - podsumowuje.

W sobotę o list Katarzyny Zybertowicz był na Twitterze pytany rzecznik praw obywatelskich. - Odpowiedź na list najpierw pozna autorka, a później media i opinia publiczna. Takie są zasady prowadzenia korespondencji - odpowiedział Adam Bodnar.