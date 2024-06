Prof. Zoll o Obajtku: Powinien zrozumieć, że nikt nie jest ponad prawem

Wojciech Hermeliński: Odebranie immunitetu PE jest możliwe

Prof. Zoll pytany o to, co w sytuacji, gdy służbom nie uda się dotrzeć do Daniela Obajtka przed wyborami, stwierdza, że wówczas Parlament Europejski powinien wystąpić o odebranie mu immunitetu. - To nie powinno być specjalnie trudne. To nie jest tak, że jakieś konsekwencje go ominą - ocenił prof. Zoll.