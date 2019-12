Prof. Rafał Matyja przyznał, że doradza Szymonowi Hołowni. "Ta kampania będzie długa i pełna niespodzianek"

Szymon Hołownia niedawno ogłosił start w wyborach prezydenckich i na razie nie zdradza wielu szczegółów dotyczących jego kampanii oraz sztabu. Jednak jeden z jego doradców wyszedł poza szereg. To prof. Rafał Matyja, autor hasła budowy IV Rzeczypospolitej.

- Doradzam Szymonowi Hołowni. Robię to dlatego, że wierzę w sens bezpartyjnej prezydentury. Ta kampania będzie długa i pełna niespodzianek - przyznał prof. Matyja.

To on przedstawił pomysł budowy IV Rzeczypospolitej jako państwa, które zrywa ciągłość z praktyką ustrojową PRL. Chodziło nie tylko o sferę symboliki, lecz również o instytucję i praktyki ustrojowe.

- Mniej więcej w momencie, gdy doszło do uchwalenia konstytucji w 1997 r., stało się jasne, że jeśli III RP doktrynę państwową w ogóle posiada, to jest to doktryna państwa z istoty słabego, oglądającego się nieustannie na opinie zagranicznych ośrodków i wewnętrznych grup interesu. Uznałem wówczas, że istnieje potrzeba pracy nad nową doktryną państwową, bo z III RP nic nie będzie - mówił politolog w rozmowie z "Nowym Obywatelem" w 2015 roku.