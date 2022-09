Prof. Orłowski: Pogrzeb królowej Elżbiety może być podobny do pożegnania papieża Jana Pawła II

- Wiele wskazuje, że takiej ceremonii pogrzebowej Wielka Brytania nie znała. Jeśli można porównywać do wielkości pogrzebu z taką liczbą przedstawicieli zagranicznych państw, to do pożegnania ojca świętego Jana Pawła II, czy japońskiego cesarza Hirohito - mówił na antenie Polsat News prof. Tomasz Orłowski, były dyplomata.