Prof. Nowak wzywa Kaczyńskiego do odejścia po przegranej Nawrockiego

Prof. Andrzej Nowak, nazywany "prawicowym guru", odniósł się do kandydatury Karola Nawrockiego na urząd prezydenta w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jego zdaniem, jeśli wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Nawrocki nie zwycięży w nadchodzących wyborach, prezes partii Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować ze swojej funkcji .

Historyk skomentował również kontrowersyjną wypowiedź Nawrockiego o politykach " pozbawionych genu polskości ", która padła podczas debaty z Przemysławem Czarnkiem zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Nowak ocenił, że była to nieudana metafora, która nie powinna była się pojawić. Zauważył jednak, że słowa te padły, gdy Nawrocki nie był jeszcze oficjalnym kandydatem na prezydenta i występował w roli historyka.

Odnosząc się do strategii wyborczej, prof. Nowak podkreślił, że Karol Nawrocki jako pretendent do najwyższego urzędu w państwie ogłosił program mający na celu zakończenie "wojny polsko-polskiej". Historyk zaznaczył, że kluczem do sukcesu jest poszerzenie bazy wyborców poza tradycyjny elektorat PiS.