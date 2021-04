Prof. Maksymowicz: To nie były żadne "eksperymenty na płodach"

- Konsekwentnie bronię życia, a zarazem wspieram wszystkie działania, żeby znaleźć metody pomocy chorym. Jedno z drugim się łączy, choć nie wszyscy to rozumieją, jeśli nie wiedzą, na czym polega transplantologia - powiedział profesor na łamach "Wprost".

- Teraz o prof. Relidze i przeszczepach serca mówi się jak o wielkim sukcesie, a ile wcześniej było oskarżeń, postępowań dyscyplinarnych... To samo spotykało prof. Wiesława Jędrzejczaka, gdy wprowadzał nowatorskie metody leczenia białaczki. Teraz sprawa się powtarza w stosunku do mnie - stwierdził w rozmowie z "Wprost".

Ministerstwo Zdrowia interweniuje ws. "eksperymentów na płodach"

W środę poseł klubu PiS Kamil Bortniczuk opublikował w mediach społecznościowych skan "zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa", w którym mowa jest o tym, że prof. Wojciech Maksymowicz, wraz z innym lekarzem, miał na terenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie "w okresie od 01.01.2016 do chwili obecnej zabić nieustaloną liczbę dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez otwarcie konającym dzieciom czaszek bez znieczulenia w celu wycięcia tkanek mózgowych połączone z jednoczesnym dokonaniem nacięcia bez znieczulenia wzdłuż kręgosłupa dziecka i wydłubaniem żyjącym jeszcze dzieciom rdzenia kręgowego".

Sprawą zajęło się Ministerstwo Zdrowia. Resort wysłał w tej sprawie pismo do Komisji Bioetycznej UWM 27 marca. Informacja o przekazaniu pisma miała trafić także na biurko ministra Przemysława Czarnka, który odpowiada za edukację.

Maksymowicz odpiera zarzuty

- To nie były żadne "eksperymenty na płodach". W wielu krajach w medycynie regeneracyjnej, w celu niesienia pomocy osobom z poważnymi chorobami neurologicznymi czy uszkodzeniami mózgu, stosuje się komórki pochodzące od martwych płodów, po aborcji. Dla mnie jest to etycznie nieakceptowalne, podobnie jak dla wielu osób w Polsce - powiedział na łamach "Wprost" Maksymowicz .

Profesor dodał, że we Włoszech prowadzone są badania, które mogłyby być społecznie akceptowalne.

- Polegają one na tym, że wtedy, kiedy dochodzi do naturalnego poronienia (bo część ciąż kończy się naturalnym poronieniem), pobiera się komórki i wykorzystuje do leczenia ciężko chorych ludzi, z poważnymi uszkodzeniami mózgu - wyjaśnił.