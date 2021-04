Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o kontroli ws. eksperymentów na płodach na UWM

- Ja powiedziałem, że są wątpliwości. Nikt nie oskarżył profesora [prof. Wojciecha Maksymowicza - przyp. red.]. Nie sądzę, by był tu jakikolwiek brak profesjonalizmu. Pojawiły się bardzo niepokojące informacje o eksperymentach na płodach, które my jesteśmy zobligowani do zweryfikowania - powiedział Wojciech Andrusiewicz w odpowiedzi na pytanie o kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Rzecznik MZ o rzekomych eksperymentach na płodach w Olsztynie mówił również środę 15 kwietnia w programie WP "Newsroom". - Wyjaśnienia UWM do nas dotarły i są one daleko niesatysfakcjonujące. One niewiele wyjaśniają i myślę, że jesteśmy u progu podjęcia dalszych decyzji, niewykluczone, że prawnych - podkreślał wówczas Andrusiewicz. - Nie chciałbym tu zbyt wielu szczegółów podawać, które dla niektórych ludzi mogą być trudne do przyjęcia. Mogło tam dojść do zachowania nieetycznego, a także pozaprawnego. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje, że tak się stało - dodał.