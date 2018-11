Prof. Jan Duda: syn konsekwentnie realizuje misję. Ojciec prezydenta dziwi się krytyce

Relacje prezydenta Andrzej Dudy i polityków Prawa i Sprawiedliwości nie są zawsze najlepsze, czego nie może zrozumieć ojciec prezydenta. - Boli mnie krytyka ze strony "dobrej zmiany" - mówi prof. Jan Duda.

- Jest takie powiedzenie, że „jeszcze się nie urodzin taki, co by wszystkim nie dogodził”. Jest to dla mnie normalne, że mamy różne podejścia co pojęcia troski o dobro wspólne. Mnie osobiście nie dziwi, że jest krytyka, natomiast boli mnie, jeżeli krytyka jest ze strony tzw. dobrej zmiany - mówił prof. Duda.