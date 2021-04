Prof. Gut: Spadek w liczbie zachorowań? To nietypowy tydzień

- To bardzo nietypowy tydzień , bardzo zamknięty, rodzinny i nawet osoby chore mogą opóźniać pójście do lekarza - przyznaje biolog.

I dodaje, że spadek może być "świąteczny", wynikający z "niechęci do psucia sobie świąt myśleniem o chorobie". Według profesora dopiero kolejne dni pokażą realną skalę zakażeń koronawirusem.

- Bardzo bym się cieszył, gdyby rzeczywistość (w związku z liczbą zakażeń - przyp. red.) była taka, jak wychodzi w tej chwili, ponieważ wskazywałoby to, że zaczyna się nam poważny spadek - przekazał Gut.

Naukowiec był też dopytywany o liczbę zgonów. - Proszę pamiętać, że jest ona opóźniona o ok. 2-3 tygodnie w stosunku do liczby zachorowań. Umieralność wynosi od dłuższego czasu ok. 3 proc. wszystkich przypadków - podkreślił wirusolog.