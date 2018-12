Prof. Dębski chciał mieć katolicki pogrzeb. Ks. Lemański: pozwólmy najbliższym go pochować

- Odmówienie pogrzebu katolickiego prof. Dębskiemu byłoby czymś niewłaściwym. Taka była jego wola - mówi w rozmowie z WP ks. Wojciech Lemański. Komentuje list prezesa Fundacji Pro-Prawo do Życia. Mariusz Dzierżawski sugeruje, że katolicki pogrzeb profesora spowoduje "zgorszenie wiernych".

- Tajemnica śmierci każdego człowieka jest bardzo intymną, osobistą tragedią. Nie jest dobrze, jeśli te trudne sprawy podnosi ktoś w formie listu otwartego. To jest głęboko niestosowne. Jeżeli jego autor miał wątpliwości co do słuszności decyzji proboszcza parafii czy też biskupa diecezji o możliwości odbycia tych obrzędów, to mógł o to po prostu zapytać. Pytanie w formie listu otwartego nie jest pytaniem, a formą wzbudzenia sensacji - komentuje sprawę w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Wojciech Lemański.