Prof. Chwedoruk: Tusk wraca, PiS może otwierać szampana. To jednak nie oznacza pewnego zwycięstwa Kaczyńskiego

Myślę, że oddanie władzy to dla niego finał na długie, długie lata, by być kimś więcej niż lokalnym posłem. Nie chciałbym się nad nim pastwić. Borys Budka padł ofiarą naiwnej wiary, że wystarczy inny kolor krawata, inny sposób komunikowania się w mediach, by zwyciężać. Tak się nie stało. Chociaż on nie jest przyczyną, a bardziej objawem. Myślę, że nie jest ostatnim w tej generacji, który nie poradził sobie z wyzwaniami, nie do końca ze swojej winy.