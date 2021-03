Proces ws. podżegania do zabójstwa Ziobry od nowa. Obrońca "Króla dopalaczy" mówi o "represjach"

Proces ws. Jana S. ruszył w grudniu 2020 roku, do tej pory odbyły się trzy rozprawy, a sąd przesłuchał dwóch świadków. 29-letni "Król dopalaczy" odpowiada przed Sądem Okręgowym w Warszawie za 14 przestępstw: chodzi m.in. o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, prokuratora i policjantów, którzy prowadzili przeciwko niemu śledztwo, a także nakłanianie do nękania funkcjonariuszy i usiłowanie wręczenia im łapówek.