"Próbuje sparaliżować pracę rządu". Mocny głos z rządu po decyzji Dudy

Wicepremier uważa, że decyzja jest rozczarowująca. - Polacy mogą czuć się zawiedzeni, bo prezydent odbiera im pewną szansę na lepsze jutro. Prezydent poprzez podpis i skierowanie ustawy do TK jest jak Judasz - umywa ręce, by to Julia Przyłębska ostatecznie zdecydowała, czy budżet jest dobry czy nie – dodaje.