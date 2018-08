Proboszcz powiesił się na chórze, wikary na klamce. O samobójstwach księży w Polsce się milczy

Ksiądz przedawkował leki. Proboszcz powiesił się na chórze. Wikary na klamce i dodatkowo podciął sobie żyły. W ciągu ostatnich kilku lat życie odebrało sobie kilkunastu duchownych. – Po mojej próbie samobójczej szybko przeniesiono mnie do innej parafii. Przełożeni rozpowiadali, że miałem wypadek – mówi Wirtualnej Polsce ksiądz, który próbował odebrać sobie życie.

Gdy dzwoni do mnie ksiądz Jan, na początku kilka razy podkreśla, bym nie podawała, żadnych danych, które mogą pomóc go zidentyfikować. W tekście występuje pod zmienionym imieniem. Zdecydował się ze mną porozmawiać, ponieważ w Kościele samobójstwa duchownych są często ukrywane i duchowni z problemami nie mogą liczyć na żadną pomoc.

Nie chce zdradzać szczegółów tego, co sobie zrobił. – Co komu da, że przeczyta o tym, jak łykałem tabletki, albo się wieszałem. Chciałbym, żeby to dotarło do kościelnych przełożonych. Wielu z nas walczy z depresją. Z różnych względów. Kryzys wiary, nagłe uczucie, które nie może się spełnić, odosobnienie – wylicza.

Ks. Jan przyznaje, że po próbie samobójczej nawiązał kontakt z kilkoma duchownymi, którzy mają podobne przejścia. – Niestety, wszyscy przyznali, że jedyną reakcją przełożonych była rozmowa o potrzebie wyspowiadania się z tego, co zrobili i szybkie przeniesienie w inne miejsce Polski – mówi duchowny.