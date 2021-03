Próbny egzamin ósmoklasisty

Według zaleceń CKE szkoły powinny przeprowadzić próbny egzaminy ósmoklasisty w taki sposób, by jak najbardziej przypominały te właściwe. Zaleca się np. by rozpoczynały się o godzinie 9.00.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostały przekazane do szkół drogą elektroniczną. Będą one dostępne także na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu po godz. 9.00.