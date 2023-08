Problemy z PKP Intercity. Dwa zdarzenia w ciągu jednego dnia

Koparka uderzyła w lokomotywę

Koparka wjechała w pociąg "Chełmianin", który zmierzał z Warszawy do Chełma. Jak poinformowała Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity, nikomu nic się nie stało, jednak lokomotywa uległa uszkodzeniu. Pasażerowie dotarli na stację Warszawa Wawer, by stamtąd innym pociągiem dojechać do celu.