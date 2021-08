Problemy w kierownictwie NIK. Marian Banaś chce kontroli CBA

Marian Banaś pisze do CBA

Jak czytamy, pod koniec marca br. szef NIK pisze do CBA o tym, że agencja poinformowała go o pracy Motylow dla Energi. Sygnalizuje jednocześnie, że może to rodzić "wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych" Małgorzaty Motylow za lata 2017–2018.