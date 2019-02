Problemy kierowcy Macierewicza. Nowe ustalenia

Wraca sprawa wypadku z udziałem limuzyny Antoniego Macierewicza. Potwierdzają się doniesienia, że jego kierowca nie miał zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Dokumenty zostały mu wydane kilkanaście dni później, a prokuratura przymknęła na to oko - wynika z ustaleń Onetu.

Jak informuje Onet, te informacje potwierdziły się, a prokuratura przymknęła oko na brak uprawnień pana Kazimierza. Okazuje się, że w dniu, w którym doszło do zdarzenia, nie posiadał także aktualnych badań lekarskich wymaganych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Prokuratura bowiem uznała, że mężczyzna jeżdżąc służbowym BMW z Macierewiczem nie włączał "kogutów", a zatem co prawda poruszał się pojazdem uprzywilejowanym, ale tak jakby to nie był pojazd uprzywilejowany. Oznacza to, że kierowca Macierewicza nie musiał mieć specjalnych uprawnień.