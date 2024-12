Wprowadzili się niedawno. "Wdarli się na podwórko, oddali strzały"

- Słyszałam policję i karetkę. Jechali do domu na uboczu za szkołą. Dziś wszyscy dzwonią i pytają się, czy ja żyję - mówi Wirtualnej Polsce mieszkanka Kniażyc. W nocy z piątku na sobotę we wsi doszło do strzelaniny, jedna osoba została ranna. Policja zarządziła obławę w okolicy, każde auto wjeżdżające do Przemyśla jest kontrolowane.