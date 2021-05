Problemy finansowe Wałęsy? Komorowski: Państwo powinno zadbać o jego godną egzystencję

Legenda "Solidarności" co jakiś czas mówi o swoich problemach finansowych. - Mam 6 tys. zł prezydenckiej emerytury i za tyle nie dam rady się utrzymać - tłumaczył Lech Wałęsa w ubiegłym roku. - To sprawa państwa polskiego, by zadbać o godną egzystencję symbolu naszej walki o wolność - oświadczył Bronisław Komorowski w rozmowie z "Wprost".