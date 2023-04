Problemy finansowe w policji? Pensje komendantów temu przeczą

W marcu br. Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaapelował po raz kolejny do MSWiA o powiązanie nakładów na funkcjonowanie policji ze wzrostem gospodarczym, oznaczanym wskaźnikiem PKB. We wniosku do ministra przewodniczący związkowców wskazał na szereg mankamentów, które z jednej strony świadczą o tym, że budżet policji nigdy nie był doszacowany, co przede wszystkim źle wpływa na wzrost motywacyjnych składników uposażenia takich, jak dodatki służbowe i funkcyjne, z drugiej zaś – na zbyt duże zróżnicowanie źródeł finansowania.