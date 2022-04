Problem z bronią w polskim parlamencie. Doszło do dwóch wystrzałów

Dwa niekontrolowane wystrzały w Sejmie. Dyskusja o broni w parlamencie

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika zaś, że do styczniowego postrzału doszło przy czyszczeniu broni, które jednak nie odbywało się w miejscu do tego przystosowanym, lecz po prostu w pomieszczeniu dowodzenia - przy komputerze. "Co może zaskakiwać, wypadek spowodował doświadczony funkcjonariusz, który wielokrotnie prowadził szkolenia na strzelnicy. W lutym zwolniono go z powodu rażącego naruszenia wewnętrznych procedur dotyczących posługiwania się bronią służbową" - podaje dziennik.