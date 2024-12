Problem z aresztowaniem Romanowskiego. Fala komentarzy. "Zabawa w chowanego"

Obrona polityka wcześniej przekonywała, że Romanowski jest po operacji. Sąd uznał jednak, że powinien po prostu trafić do jednostki penitencjarnej z dostępem do szpitala.

"Jeśli Marcin Romanowski się naprawdę ukrywa, to jest to wyjątkowo głupi pomysł na zakończenie politycznej kariery. Człowiek honoru by jednak zareagował na publiczne oskarżenia o ukrywanie się" - napisała blogerka Kataryna.