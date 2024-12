Policja szuka miejsca pobytu Romanowskiego. "Sprawdzamy poza Warszawą"

We wtorek po południu stołeczni policjanci otrzymali dokumenty dotyczące zatrzymania i doprowadzenia do aresztu Marcina Romanowskiego. Funkcjonariusze rozpoczęli działania od próby ustalenia pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości. Jak mówią rozmówcy WP do środowego poranka – stan na godzinę 9:15 - nie udało się ustalić miejsca pobytu polityka PiS.