Problem w urzędach. Cudzoziemcy uratują sytuację?

Problem braku chętnych do pracy w urzędach centralnych i terenowych ma rozwiązać ustawa z 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1195), która wprowadza m.in. elektroniczną platformę do zgłaszania się kandydatów do pracy, a także uelastycznienie zatrudniania cudzoziemców.