Próba zamachu na prezydenta Erdogana? Bomba pod samochodem oficera policji

Ładunek wybuchowy został odkryty w miasteczku Nusaybin, w prowincji Mardin, tuż przy granicy z Syrią. Samochód, pod którego podwoziem został umiejscowiony, należał do oficera policji oddelegowanego do ochrony wiecu z udziałem prezydenta Erdogana w Siirt. Funkcjonariusz miał właśnie wyruszyć w 200-kilometrową podróż, by wypełnić swe obowiązki służbowe.