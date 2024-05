Próba rozboju w Gdańsku. Grozili sprzedawcy młotkiem

- W czwartek około godziny 23:00 policjanci z komisariatu w Osowej odebrali zgłoszenie o usiłowaniu rozboju, do którego doszło przed jednym ze sklepów. Podczas zdarzenia trzej nieznani sprawcy podeszli do sprzedawcy i grożąc użyciem młotka, a także uderzając pokrzywdzonego w twarz i popychając go, chcieli mu ukraść telefon komórkowy wart 400 złotych - przekazała Pomorska Policja.