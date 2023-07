Próba linczu na basenie. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu dla Gruzina

Kiedy na miejsce przyjechała policja, utworzyło się zbiegowisko. Część osób chciała zlinczować zatrzymanych mężczyzn. Na nagraniu zamieszczonym w internecie widać, że funkcjonariusze wyprowadzają z budynku czterech obywateli Gruzji w wieku od 18 do 55 lat przy akompaniamencie wyzwisk i wulgarnych okrzyków. Doszło do przepychanek. Funkcjonariusze byli zmuszeni do użycia gazu łzawiącego i tarcz. Mundurowi zmuszeni byli wezwać posiłki.