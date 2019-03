Prima Aprilis: Microsoft rezygnuje z żartów na 1 kwietnia. Firma zabroniła pracownikom publikowania dowcipów z okazji Prima Aprilis

Prima Aprilis: Microsoft zakazuje swoim pracownikom żartów z okazji 1 kwietnia. Firma zakazała publikowania dowcipów z okazji Prima Aprilis, tłumacząc, że na tych zabawach można dużo stracić.

Prima Aprilis – dlaczego Microsoft zabronił dowcipów z okazji 1 kwietnia?

Jak wynika z wewnętrznej notatki, do której dotarł serwis „The Verge”, nadszedł moment w roku, w którym firmy technologiczne będą rywalizować w wymyślaniu najbardziej kreatywnych żartów na Prima Aprilis. Dane wskazują jednak, że pozytywny wpływ kawałów jest znikomy i mogą one doprowadzić do rozpowszechniania niepożądanych plotek. O tym, jak niebezpieczne potrafią być żarty na Prima aprilis, obrazuje przypadek firmy Google z 2016 roku. Wówczas do skrzynki gmail wrzucono opcję dodawania do wysyłanej wiadomości gifa z Minionkiem upuszczającym błąd. Niestety, z powodu błędu, obrazek wyświetlał się w wiadomości, nawet gdy nadawca nie chciał go zamieścić. Doprowadziło to do licznych, przykrych nieporozumień wynikających z przypadkowo wysłanych treści.