"Prigożyn planuje zemstę". Rosyjski politolog przekonuje, że zginął sobowtór

Jak podaje "Daily Mail", Rosjanin twierdzi, że Władimir Putin doskonale wie, że Prigożyn żyje. Sołowiej obiecał, że na początku września ujawni kraj, do którego jakoby zbiegł Prigożyn, ale zaprzeczył, by był on w Afryce. Według analityka, szef wagnerowców ujawni się jeszcze do końca tego roku.