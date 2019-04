Prezydent Wrocławia obiecał strajkującym nauczycielom wypłatę pensji. Pieniędzy jednak nie dostaną

Jacek Sutryk zapewnił pod koniec marca, że strajkującym nauczycielom nie zostaną obniżone pensje. Pedagodzy mieli otrzymać wypłaty w całości. Pieniędzy jednak nie dostaną, bo nie pozwala na to prawo.

Deklaracja od początku budziła kontrowersje, bo na wypłatę wynagrodzenia za strajk nie pozwala ustawa o dyscyplinie finansów publicznych. "Nauczyciele we Wrocławiu dostaną to, co się im należy, a fundusze płac szkół pozostaną na niezmiennym poziomie. Mają prawo do strajku i do godnej pensji i o to we Wrocławiu będziemy walczyć" - mówił Jacek Sutryk kilka dni później.