Prezydent ułaskawił Paulinę P. Sędzia Piwnik: Trudno to komentować

- Prawo łaski nie jest środkiem do poprawiania treści wyroku, jaki zapadł. Prawo łaski, które przysługuje prezydentowi, to jego szczególne uprawnienie - dodawała. - To znaczy, że jeśli opisywana przez "Fakt" osoba skazana, kwestionuje popełnienie przestępstwa albo jeśli ktoś uznaje, że wyrok był niesprawiedliwy i surowy, to na pewno prawo łaski nie jest środkiem do wzruszania tego orzeczenia - wskazała Barbara Piwnik.