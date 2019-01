Prezydent Sopotu wypowiedział umowę władzom klubu. "Wykorzystywano tu nieletnich"

Jacek Karnowski zakończył dzierżawę budynku Zatoce Sztuki. - Niestety, świetny w założeniu projekt kulturalny stał się obiektem, gdzie dochodziło do różnych nadużyć - tłumaczył swoją decyzję prezydent Sopotu.

- W założeniu był to świetny projekt o działalności kulturalnej, ale stał się obiektem, gdzie według nie tylko informacji prasowych, ale także prawnych, dochodziło do wykorzystywania nieletnich. Wobec tego miasto postanowiło wypowiedzieć umowę Zatoce Sztuki. Będziemy domagać się zwrotu budynku. Dochodziło też do innych nadużyć, ale nie ma to znaczenia w porównaniu do tragedii osób nieletnich - tłumaczył prezydent Sopotu.