Prezydent Sopotu nie zgadza się na mniejszą pensję. "To próba przykrycia pazerności"

Jacek Karnowski uważa, że obniżka wynagrodzenia dla prezydentów, burmistrzów i wójtów o 20 proc. jest niesprawiedliwa. - Na pewno będziemy z tą decyzją walczyli - zapewnia.

Rząd przyjął we wtorek rozporządzenie w sprawie zmniejszenia pensji dla samorządowców . Z decyzji zadowolony nie jest prezydent Sopotu. - To ewidentnie niesprawiedliwe. Od 10 lat nie mieliśmy żadnej podwyżki swojej pensji - mówi Jacek Karnowski na antenie Radia Zet.

- To próba przykrycia własnej pazerności i zrzucenia odpowiedzialności na innych. Jarosław Kaczyński , który korzysta z państwowych pieniędzy przez fundusz partyjny obcina innym pensję, bo ma tę obudowę - dodaje.

Szef Sopotu zdradził też ile zarabia jako prezydent miasta. - Ok. 12 tys. zł. brutto. To bardzo godnie, w sam raz jak na polskie warunki. Nie skarżę się na nią, bo ta pensja w porównaniu do innych jest znaczna, ale z drugiej strony ja bym chciał nie musieć dodatkowo pracować w radzie nadzorczej - zakończył.