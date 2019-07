Prezydent Skarżyska obraził się na mieszkańców. Poszło o koncert Ich Troje i McDonald's

Dwa lata negocjował, aby sprowadzić do miasta restaurację McDonald's. Ma miejską imprezę ściągnął ogólnopolską gwiazdę, zespół Ich Troje. Wybudował tanie mieszkania, wyremontował żłobek. Zamiast pochwał wciąż słyszy tylko skargi. Ludzie przestańcie narzekać, apeluje prezydent Skarżyska-Kamiennej.

Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej już dłużej nie mógł tego znieść. Siadł do komputera i napisał gorący apel do mieszkańców.

- A może by tak Szanowni Państwo - zamiast ciągle krytykować i narzekać - zacząć cieszyć się z tego, że w naszym mieście, w którym jeszcze kilka lat temu brakowało na wypłaty dla pracowników i które było na skraju bankructwa zaczyna się wreszcie coś dziać - apeluje prezydent miasta.

Ich Troje, Mc Donald's. Mieszkańcy powinni być szczęśliwi

Apel o powstrzymanie się od narzekań został opublikowany w samorządowym tygodniku. Pojawiły się pierwsze reakcje na Facebooku. - Narzekanie to sport narodowy Polaków. Jeszcze się taki nie urodził, aby wszystkim dogodził - internauci pocieszali prezydenta wysyłając mu lajki i serduszka.

Konrad Krönig nie znalazł czasu, aby wypowiedzieć się dla WP. Wiadomo, że napisał tekst na poważnie. W 45-tysięcznym Skarżysku ma istnieć nadreprezentacja pesymistów. Prezydenta, który bardzo się stara o sukcesy, bolą złe słowa. Są nieuzasadnione, czego dowodem sprawa koncertu "Ich Troje". Mimo krytycznych uwag na koncert zespołu Michała Wiśniewskiego zjechało tyle samo ludzi, co na Lady Pank.

Będzie McDonald's w Skarżysku!

Prezydenta szczególnie miała zaboleć sprawa restauracji McDonald's. Przedstawiał to jako swój duży sukces. - Z tym inwestorem negocjacje prowadziliśmy już od 2 lat. Nawet nie wyciągałem tego w kampanii, bo biznes lubi ciszę. Ważne, że będzie McDonald's w naszym mieście. Wielu radnych mnie krytykowało, nie wierzyli, że duża firma się u nas pojawi - mówił dumny podczas konferencji prasowej.

Wtedy do akcji ruszyli miejscowi "narzekacze". Wytknęli prezydentowi, że pod fast food sprzedał działkę, na której jest szkolne boisko. - Dlaczego nie może być w tym miejscu spokojnego zaułka dla dzieci, młodzieży i rodziców z pociechami. Po co nam tutaj sztuczne bułki ze sztucznymi kurczakami - oburzył się jeden z mieszkańców.

"Cały świat zamyka fast foody, a Skarżysko otwiera", "Po co on to przestawia jako niebywały sukces" - komentowali kolejni "narzekacze".