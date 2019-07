Prezydent Schroedingera. Gdzie jest Gurbanguly Berdimuhamedow?

Jeszcze na tym świecie, czy już na tamtym? Od tygodni plotki o śmierci prezydenta Turkmenistanu jednego z najbarwniejszych dyktatorów świata nie przestają krążyć po świecie. Aby je ukrócić, totalitarny reżim zaprzągł do tego miejscowych celebrytów.

Gurbanguly Berdimuhamedow jest przywódcą brutalnego totalitarnego reżimu i jednego z najbardziej zamkniętych państw na świecie, porównywalnego z Koreą Północną. Ale jest też czymś w rodzaju internetowego celebryty, znanym z dziwacznych i ekscentrycznych wyczynów, jak strzelanie z pistoletu do tarczy podczas jazdy na rowerze . Dlatego kiedy pojawiły się pogłoski o jego śmierci, wieści rozniosły się na cały świat. O pisały największe światowe media.

Berdimuhamedow żyje?

Reżim natychmiast wziął się do ucinania plotek. Pierwotna wersja podawana przez media reżimowe mówiła o tym, że prezydent jest na urlopie. Potem media opozycyjne podały wersję o tym, że dyktator odwiedza swoją ciężko chorą matkę w niemieckim szpitalu.

Potem zareagowała turkmeńska telewizja, która wyemitowała materiał, w którym Berdimuhamedow omawiał plany budowy nowych stacji autobusowych. Ale nie wiadomo, jak świeży był to materiał; tym bardziej, że zdaniem niektórych komentujących wyglądał on, jakby był produktem fotomontażu. I nie zatrzymało to spekulacji o śmierci dyktatora.