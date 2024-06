Prezydent "ratuje" swojego ministra. Czy to wystarczy do objęcia mandatu w Brukseli?

I właśnie w obecnej posłance PiS Marlenie Maląg Pałac Prezydencki upatruje największą konkurencję do zdobycia mandatu. - Maląg w wyborach do Sejmu w 2023 roku zrobiła świetny wynik. Dostała w swoim okręgu blisko 110 tys. głosów. To co piąty głos ze wszystkich oddanych. Prezydent nieprzypadkowo przyjeżdża głosować do Ostrowa Wielkopolskiego. To rodzinna miejscowość Maląg. Tu się urodziła, wychowała i mieszka. W Ostrowie jest bardzo popularna. A poza tym wyborcy PiS postrzegają ją jako twarz programów społecznych rządu Mateusza Morawieckiego - mówi nam osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.