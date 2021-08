Prezydent Przemyśla dostał groźby. "Jutro cię zarżnę bydlaku"

"Jak zaczynacie nowy tydzień? Poranna kawa i do pracy? Urlop? Ja nowy tydzień zaczynam od porannych >życzeń<: Miarka się przebrała Wojciechu Bakunie, jutro Cię zarżnę bydlaku. Zniszczę Cię za to co zrobiłeś swoim mieszkańcom (w tym mi i mojej rodzinie). Szykuj się na koniec" - wpis o takiej treści opublikował w poniedziałek prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.