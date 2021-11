Prezydent Niemiec: niezależność sędziów istotnym dobrem państwa prawa

Ile władzy TSUE?

Nawiązując do sytuacji w Polsce Frank-Walter Steinmeier wyraził ubolewanie, że sądy innych krajów członkowskich "nadużywają orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, aby kwestionować jedną z fundamentalnych zasad europejskiej wspólnoty prawnej, a mianowicie pierwszeństwa w stosowaniu prawa unijnego wobec krajowego". Jak dodał, bardzo go to niepokoi.