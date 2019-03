Prezydent na diecie. Andrzej Duda szykuje formę na wybory

Zero mleka, zero tłuszczu, zero pszennego pieczywa i słodyczy. To dieta prezydenta na czas kampanii prezydenckiej. Głowę państwa czeka trudny okres.

Andrzej Duda, prezydent RP (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

1000 kcal - tak drakońską dietę miał zaaplikować sobie Andrzej Duda. To bieg - dosłownie - po kolejną kadencję.

Dziennik "Fakt" twierdzi, iż prezydent odchudza się pod nadzorem lekarzy z wojskowego szpitala przy ul. Szaserów.

Tabloid wymienia punkty diety i ćwiczeń fizycznych z dnia głowy państwa. Przykład? Prezydent ma po wstaniu ćwiczyć na bieżni, a jeśli nie ma czasu, przekładać ćwiczenia na wieczór.

Jadłospis? Na śniadanie płatki owsiane, chudy jogurt, a jeśli kanapki, to z pełnoziarnistego pieczywa i najwyżej dwa plasterki żółtego sera. Owoce? Jak najbardziej! Ale tylko niskoglikemiczne (np. truskawki czy maliny). Obiad zapowiada się smacznie i zdrowo: dużo sałaty, gotowane na parze brokuły czy kalafior oraz kurczak. Z małym zastrzeżeniem: bez skóry.

W ciągu dnia prezydent musi pić dużo wody – ok. 3 litrów, małymi łykami i wtedy, gdy pojawia się pragnienie. To element obowiązkowy każdej diety.

Z alkoholi - donosi "Fakt" - co najwyżej czerwone wytrawne wino, ale rzadko.

Potrzeba też dużo ruchu – oprócz ćwiczeń na bieżni, prezydent też pływa.

Tabloid pisze, że Duda rzucił papierosy, choć – jak mówią w Pałacu Prezydenckim – Pierwsza Dama... kusi go, by z nią palił.

Duda musi gonić Tuska

Problemu z papierosami nie ma za to Donald Tusk, który - niewykluczone - może być rywalem Dudy w prezydenckim wyścigu.

Były premier jest znany z tego, że kocha sport.

Za czasów kierowania rządem PO co najmniej raz w tygodniu grał w piłkę z kolegami z partii, regularnie - do dziś - biega. Nawet podczas wyjazdów służbowych, jak choćby w Nowym Jorku. Dla Tuska klasyczna "dziesiątka" - czyli 10 km - to minimum.