Prezydent Meksyku przyjął 100 mln dol łapówki... od "El Chapo"

Ważny świadek w procesie meksykańskiego barona narkotykowego "El Chapo" zeznał, że były prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto przyjął od kartelu 100 mln dolarów łapówki.

Cifuentes twierdzi także, że to sam Nieto szukał kontaktu z Guzmanem i na początku żądał nawet 250 mln dolarów.

Zarobił 14 miliardów dolarów

Według świadka, Nieto wysłał do Guzmana wiadomość, że nie musi on już dłużej się ukrywać. Do korupcji - jak powiedział Kolumbijczyk - doszło w październiku 2012 roku, gdy Nieto został już wybrany na prezydenta Meksyku.