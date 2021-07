Prezydent przerywa urlop. Ma ważny powód

- W piątek wczesnym popołudniem zaplanowane jest spotkanie z cesarzem Japonii, a w sobotę od rana z premierem. Przy czym spotkań prezydenta Polski w Japonii z najważniejszymi osobami ze świata polityki i biznesu będzie więcej. Generalnie z naszego punktu widzenia to bardzo ważna wizyta. To bardzo duży komponent polityczny. Same igrzyska wypadają bardziej przy okazji. W ostatnim czasie Japonię udało się przekonać do partnerstwa z Inicjatywą Trójmorza i stąd choćby ta wizyta jest ważna – mówi Wirtualnej Polsce osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.