Prezydent już na nartach w Zakopanem. Tryskał humorem na otwarciu maratonu charytatywnego

Kolejny element - jak mówił prezydent - polega na byciu z dziećmi, z młodzieżą, dla nich, "że będąc na tym sportowym wydarzeniu jednocześnie tworzymy coś dobrego, co ma ogromne znaczenie dla budowania tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, dla budowania tego, o czym mówimy, że to jest taka nasza odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość po to, by stawała się lepsza".